Britiske havne forventer ny forretning efter brexit

Når brexit rammer Storbritannien, er der forventning om trafikkaos i de store sydlige havne og især Dover, som modtager de største mængder af last fra kontinentet.

Det betyder, at havnene i den nordlige del af Storbritannien nu er i gang med at forberede sig på at få mere fragt, skriver Financial Times.

Blandt andet har Associated British Ports (ABP) investeret i en containerterminal i Immingham og har også lagt investeringer i havnebyen Hull. Alene i Immingham forventer ABP en vækst i fragtmængderne frem mod 2020.

DFDS har også valgt at udvide i Immingham, ligesom Unifeeder, der for nylig blev overtaget af DP World, har udvidet sit netværk mod nord.

