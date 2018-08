Skagen Havn skal udvides igen med en tredje etape.

Det blev vedtaget onsdag af Frederikshavn byråd, og der er dermed sagt god for udbygningen, som vil betyde 190.000 kvadratmeter nyt areal og 950 meter ny kaj.

Næste skridt er at sende havneudvidelsen i udbud. Udvidelsen har et foreløbigt budget på 570 mio. kroner.

"Vi sender hele projektet i udbud som en totalentreprise i et internationalt EU-udbud. Prækvalifikationen sker sideløbende med, at der udarbejdes tilbud. Vi forventer at have tilbud hjemme i løbet af december måned, og at vi kan tage det første spadestik til udvidelsen i 1. kvartal af 2019," siger Willy B. Hansen, administrerende direktør i Skagen Havn i en meddelelse.

Stena Oil forventer stor konkurrence i Skandinavien

Skagen-værft runder milliardomsætning i 2016

Stor fremgang i Skagen Havn op til ny udvidelse