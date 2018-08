Hamborg Havn får grønt lys til uddybning efter årelang kamp

Siden 2002 har Hamborg Havn ventet på en udvidelse af havnekanalen, som skal give bedre plads til gigantiske containerskibe til og fra Kina. Nu, mere end 15 år senere, ser det endelig ud til, at arbejdet med projektet snart kan sættes i gang, meddeler havnen.

Det grønne lys til uddybningen kommer, efter at en supplerende planlægningsprocedure, som de ansvarlige bag projektet har udarbejdet, er blevet godkendt af de tyske myndigheder. Den betyder bl.a., at særligt planteliv skal bevares på en større del af floden.

"Dette er meget gode nyheder for vores handels- og shippingkunder over hele verden og for hele Hamborg som region," udtaler Axel Mattern, CEO for Port of Hamburg Marketing (HMM).

Uddybningen vil betyde, at indsejlingen fra Nordsøen langs Elben uddybes fra 12,5 meter til 14,5 meter, så containerskibe med op til 23.000 TEU eller mere kan anløbe havnen.

Miljøorganisationer har undervejs kæmpet indædt mod uddybningen. De frygter, at en udvidelse af havnen vil gå udover dyre- og plantelivet i Elben-floden.

Den samlede volumen for Hamborg Havn faldt i første halvår af 2018, viste tal offentliggjort i sidste uge. De totale fragtmængder landede på 66,5 mio. tons, hvilket var et fald på 4,9 pct. i forhold til samme periode af sidste år.

I første kvartal faldt mængderne med 7,5 pct. Ligesom i starten af året skyldes faldet i mængderne, at der er nedgang på tørlastsiden. Tørlastvolumen for første halvår af 2018 faldt 10,4 pct. til 21,1 mio. tons.

Hamborg Havn oplever endnu et fald

Hapag-Lloyds alliance skifter havn til Hamborg

Hamborg Havn har ventet på udvidelse i snart 15 år