Projekt om anti-korruption i Nigeria giver pote

Chikane, trusler og utallige dokumenter har i mange år gjort det til lidt af en mundfuld for rederier at anløbe havne i Nigeria, som er et af de hårdeste lande at drive forretning i, når det kommer til korruption.

Men et anti-korruptionsprojekt har forbedret forholdene, viser en undersøgelse lavet af the Maritime Anti-Corruption Network (MACN) og FN's udviklingsprogram UNDP, skriver Danske Rederier i en meddelelse.

Og det er faktisk lykkedes at skabe forandringer i et miljø, som ingen troede var muligt, siger Cecilia Müller Torband, der er Program Director for MACN, i meddelelsen. Siden 2012 har organisationen arbejdet i seks havne for at ændre på forholdene.

"Vores arbejde i Nigeria slutter dog ikke her. Vi skal stadig sikre, at værktøjer og procedurer bliver anvendt og fulgt af rederierne og havnene. Sammen med de nigerianske myndigheder og vores lokale samarbejdspartner har vi bygget en solid platform, og vi fortsætter arbejdet med de positive forbedringer i Nigeria. Vores erfaringer og de værktøjer vi har udviklet kan også udbredes globalt i kampen mod korruption," siger hun.

Ifølge undersøgelsen er det langt fra unormalt, at rederier bliver spurgt om smørrelse eller løber ind i besværlige godkendelsesprocessor, når de anløber havnene. Blandt andet kan det kræve over 140 underskrifter at få et skib og lasten godkendt af de lokale myndigheder.

Flere nye tiltag

Projektet har med forskellige værktøjer blandt andet udviklet nye processer for at få clearet et skib gennem havnene, udviklet anti-korruptions politikker med havnemyndighederne og udviklet en E-portal til at forbedre godkendelsesprocedurer. Der er også blevet gennmført integritetskurser for 1000 interessenter i den private og offentlige havnesektor i landet.

Efter indsatsen er det lykkedes flere rederier at gennemføre en nultolerance over for korrption uden at opleve trusler eller forsinkelser, viser undersøgelsen.

Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning, tager godt imod undersøgelsen.

"De ulovlige krav udgør en stor risiko for besætningen og rederierne. Afpresning, chikane og trusler om vold er desværre ikke usædvanligt. Danske Rederier har nultolerance overfor bestikkelse. Vi er derfor meget glade for, at indsatsen mod korruption har båret frugt. Danskopererede skibe anløber nigerianske havne omkring 600 gange om året, så den økonomiske gevinst ved problemfrie og reelle havneanløb er enorm. Det er utroligt vigtigt for den danske søfartssektor, at handel og havneanløb forgår uden ulovlige krav, som skaber forsinkelser og stress for besætningen," siger hun i meddelelsen.

