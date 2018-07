Djibouti til DP World: Tag jeres penge og gå

I en langvarig havnestrid om kontrollen af en strategisk vigtig containerterminal er det østafrikanske land Djibouti villig til at betale en kompensation på "mere eller mindre en halv mia. dollars" til havneselskabet DP World for at afslutte tvisten.

Det siger formand for Djibouti Ports & Free Zones authority, Aboubaker Omar Hadi, til Financial Times. Her afviser formanden en voldgiftssag som løsningen på striden, og at DP World må acceptere, at selskabet ikke længere skal drive containerterminalen i det østafrikanske land.

"De (DP World, red.) er nødt til at sætte sig ned med os, tage deres penge og gå," siger han til Financial Times.

Udtalelserne kommer efter, at DP World i sidste uge varslede, at man er klar til at tage yderligere, retslige skridt i sagen. DP World har ikke ønsket at kommentere sagen over for avisen.

Står fast på frihandelszone

Havnemyndigheden henviser i øvrigt til Financial Times' artikel i en pressemeddelelse. Den svarer igen på DP Worlds kritik af, at landet i sidste uge åbnede den første del af en 3,5 mia. dollars stor frihandelszone.

DP World ser den nye foranstaltning som værende i strid med den 30-årige koncessionsaftale om at drive terminalen i Doraleh, som selskabet står fast på at have.

Djiboutis havnemyndighed står dog fast på retten til at etablere frihandelszonen. Den er på linje med internationale love og standarder, lyder det.

"Djibouti Ports & Free Zones authority beklager dybt de gentagne, vildledende kommentarer fra DP World. DP World ser ud til at være engageret i en vedvarende, men forgæves kampagne om at forvanske fakta. DP Worlds stædige adfærd og holdning til Djibouti, herunder sit forsøg på at søge udlejning i forbindelse med driften af Doraleh Container Terminal, har ikke haft nogen plads på det afrikanske kontinent siden afslutningen af koloniseringen," siger formanden i havnemyndighedens meddelelse.

Klar til at gå rettens vej

I februar 2018 ophævede Djibouti koncessionsaftale af Doraleh Container Terminal, mens DP World og dets medarbejdere blev bortvist fra landet.

DP World har så sent som i sidste uge fastholdt, at driftsaftalen af terminalen fortsat er gældende, og at Djiboutis regering har overtrådt sine kontraktuelle forpligtelser og udenlandske investorers rettigheder.

I sidste uge oplyste DP World videre, at man er klar til at tage yderligere retslige skridt i sagen. Selskabet har allerede indbragt striden for en voldgift i London og undersøger nu sine andre juridiske muligheder.

Det østafrikanske land har tidligere åbnet for en kompensation til DP World for at lægge striden. Havneselskabet har dog tidligere afvist al snak om et forlig uden for retssystemet.

Sidste år vandt DP World en voldgiftssag mod landet efter udtalelser om, at havneselskabet havde betalt bestikkelse for at vinde den oprindelige koncessionsaftale.

