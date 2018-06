Domstol giver begge parter ret i havnekonflikt i Gøteborg

Den svenske Arbejdsret har afsagt sin kendelse i en sag, hvor 25 havnearbejdere tilbage i januar 2017 nedlagde arbejdet i Gøteborgs containerterminal drevet af APM Terminals, hvor en havnekonflikt har kostet stoe summer.

Nedlæggelsen af arbejdet betød, at 85 eksportcontainere ikke kom ombord på de planlagte skibe. Det fik APM Terminals til at reducere lønnen for de medvirkende og give dem en påtale. Hamnarbetarförbundet, der repræsenterer havnearbejderne, valgte derfor at rejse en sag mod APM Temrinals og Sveriges Hamnar med erstatningskrav for arbejdsgivernes reaktion.

Ifølge APM Terminals har Arbejdsretten givet havneterminalen ret i, at havnearbejderne klart afvigede fra forventningerne til dem, og at den efterfølgende advarsel og lønreduktion var korrekt.

"(...) retten har gjort det krystalklart, at sådan en aktion ikke er acceptabel på en arbejdsplads," lyder det.

Retten understreger dog, at nedlæggelsen ikke indebærer et yderligere ansvar i juridisk forstand, da havnearbejderne i fagforeningen ikke er bundet af en kollektiv aftale. Det var altså ikke ulovligt at nedlægge arbejdet, hvilket Sveriges Hamnar mente og derfor krævede erstatning til APM Terminals.

Containerterminalen har i flere år været plaget af problemer og konflikter mellem APM Terminals og havnearbejderne, hvor der i løbet af 2017 har været flere strejker og blokader.

