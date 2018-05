Wärtsilä opnår støtte til ny LNG-terminal

Den finske producent Wärtsilä har opnået finansiel opbakning og byggetilladelse til at konstruere en LNG-terminal i byen Hamina.

Den nye terminal har et budget på 100 mio. euro og kommer i første omgang til at indehole en LNG-opbevaringstank på 30.000 kubikmeter.

Wärtsilä formål med at lave en LNG-terminal er at komme den stigende efterspørgsel på LNG, som selskabet forudser, i møde. Samtidig har Wärtsilä aktiviteter i alle andre dele af forsyningskæden med LNG fra fremstilling til levering, og derfor vil selskabet også have det sidste led med i form af en terminal mere. Selskabet står i forvejen bag to finske LNG-terminaler.

"Den nye Hamina LNG-terminal vil være en vigtigt forbedring til infrastrukturen for gas, og det vil ikke kun levere til selskaber og shippingsektoren, men vil også blive en del af Hamina Energys distributionsnet for gas og kan forbindes til Finlands forsyningsnet for gas," siger CEO for Hamina Energy Markku Tommiska i en meddellese om terminalen.

Leverandører uenige om klimaplans styrke

Teekay og Wärtsilä halverer CO2-udslip med nyt skib

Wärtsiläs kinesiske satsning giver pote