Cosco kan blive tvunget til at slippe nøglehavn i USA

Den kinesiske shippinggruppe Cosco kan blive nødsaget til at opgive en vigtig terminal i USA, efter at de amerikanske konkurrencemyndigheder har udtrykt bekymring over handlen.

Terminalen i Long Beach, Californien, er en del af Coscos milliardopkøb af containerrederiet Orient Overseas Container Lines (OOCL). Fusionen blev meldt ud sidste sommer og mangler kun at blive godkendt af myndighederne i USA.

Men ifølge Wall Street Journal har amerikanerne tøvet med at give grønt lys til sammenlægningen, fordi de er bekymrede over at overlade ejerskabet af den strategisk vigtige havn til kineserne.

Ifølge avisen er Cosco dog klar til at pille terminalen i Long Beach ud af fusionen, hvis det betyder, at den bliver godkendt i USA.

Kilder fortæller til Wall Street Journal, at Cosco overleverede beskeden på et møde i denne uge med Committee on Foreign Investment, som er en myndighed med ansvar for at holde øje med udenlandske investeringer i USA.

Det er uklart, hvorvidt fusionen vil blive godkendt, hvis havnen trækkes ud ligningen.

Coscos opkøb af OOCL blev meldt ud i juli 2017 og løber op i 6,3 mia. dollars. Går handlen igennem vil Cosco blive verdens tredjestørste containerrederi efter MSC og Maersk Line.

