Ny rapport: Havne skal bruge finansielle midler i klimakamp

Verdens havne bør i langt højere grad sætte ind med finansielle mekanismer til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og dermed sænke shippings påvirkning på klimaet.

I en ny rapport har International Transport Forum (ITF), der arbejder under OECD, set på de forskellige grønne afgifter, som havne i flere år har arbejdet med.

"Havne spiller en enormt vigtig rolle i at hjælpe shippingsektoren med at håndtere overgangen til renere shipping," siger Olaf Merk, der er ekspoert på havne og shipping i ITF.

"Havnebaserede incitamenter for at afbøde udledningen af drivhusgasser kan have en vigtig støttende rolle."

I mange år har havnene arbejdet med grønne afgifter, der tager højde for, hvor miljøvenligt eller ej et skib er. Grundprincippet er, at mindre forurenende skibe kan slippe med en lavere afgift. I alt har 28 af de 100 største havne i verden grønne afgifter, hvor Sverige som et af de første lande i slutningen af 90'erne introducerede princippet. Nogle havne i USA sænker eksempelvis prisen for skibe, der sænker farten på vej ind i havnen.

Men selvom flere havne arbejder med de grønne afgifter, så er effekten på shippings udledning af drivhusgasser minimial, slår rapporten fast.

"Havnebaserede incitamenter kunne have mere pondus, hvis de blev brugt bredere, hvis de finansielle incitamenter var større, hvis ordningerne blev stimuleret af teknologisk innovation, fokuserede på CO2, og hvis de blev mere harmoniserede," skriver ITF.

I sidste uge landede IMO efter lange forhandlinger en aftale, der betyder, at industrien frem mod 2050 som minimum skal have halveret sin udledning af CO2. Og havnenes rolle i hele den udvikling skal i endnu højere grad anerkendes af regeringer og i forhandlingerne i klimakampen, lyder det.

"Grønne havneafgifter kan kun virke, hvis de skaber stort nok incitament i forhold til driftsomkostningerne hos shippingselskaberne. Det betyder, at forskellen mellem afgifter på "grønne" og "beskidte skibe skal være stor nok (...)," skriver ITF og tilføjer, at det tilsyneladende ikke er tilfældet i dag.

Samtidig kunne havneafgifterne være mere effektive i kampen mod shippings udledning af drivhusgasser, hvis de fokuserede mere på netop dem.

"Istedet har de fleste havnebaserede incitamenter flere miljømål og i mange tilfælde mod lokal forurening, larm og støv. Det har en tendens til at fortynde den potentielle indflydelse, som incitamenter kunne have for at afbøde klimaforandringerne."

