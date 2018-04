CMA CGM på vej ind i nigeriansk storhavn

CMA CGM skal fra 2020 drive containerterminalen i Lekki Port, der er Nigerias nye storhavn.

De to parter har indgået en samarbejdsaftale, fremgår det af en pressemeddelelse offentliggjort mandag.

Lekki Port bliver den første dybvandshavn i Nigeria og den havn syd for Sahara i Afrika med størst dybde. Havnen bliver udviklet af selskabet LPLE, som er et joint venture selskab mellem det nigerianske selskab Tolaram group, delstatsregeringen i Lagos og de nigerianske havnemyndigheder.

"Vi er glade for at underskrive en samarbejdsaftale med LPLE om at drive Lekki Ports containerterminal. Som Nigerias første dybvandshavn repræsenterer Lekki Port et strategisk valg for CMA CGM-gruppen. På grund af sin position og kapacitet, vil Lekki Port give os mulighed for at bringe større containerskibe til Nigeria fra Europa og Asien for bedre at servicere vores kunder og forfølge vores forpligtigelse til at udvikle hele regionen," siger Farid T. Salem, der er executive officer for CMA CGM Group, i meddelelsen.

