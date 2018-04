Djibouti svarer igen mod DP World i havnestrid

Konflikten mellem havnekæmpen DP World og regeringen i det afrikanske land Djibouti vedrørende en koncessionsaftale om Doraleh Container Terminal ved Det Afrikanske Horn spidser til.

Landets regering annullerede i februar en koncessionsaftale med DP World, men det Dubai-baserede selskab insisterer på, at koncessionsaftalen står ved magt – og tidligere på ugen kom DP World så med en advarsel rettet mod aktører med planer om at bygge og drive en havn i Djibouti, der kan anfægte gyldigheden af DP Worlds koncessionsaftale med regeringen.

DP World sender advarsel til havneselskaber i Djibouti

Men Djibouti står nu fast på, at aftalen blev annulleret gennem en transparent og lovligt gældende proces, og landet understreger, at DP World har mistet alle krav på kontrakten, skriver World Maritime News.

"Modsat hvad DP World påstår, er annulleringen af koncessionen på Doraleh Container Terminal fuldt lovlig og står ved magt," siger regeringen i en meddelelse og tilføjer, at annulleringen skete i forlængelse af fejlslagne forsøg på at genforhandle koncessionsvilkårene, samt at beslutningen blev taget ud af hensyn til befolkningens interesse.

DP World fik ved en voldgift i London medhold i, at aftalen er juridisk bindende ifølge engelsk lov, og selskabet har taget skridt til en ny voldgiftssag mod regeringen i Djibouti om beslaglæggelsen af havnen, der ifølge selskabet er ulovlig.

CMA CGM rygtes i spil

Udmeldingen fra havneselskabet tidligere på ugen kom efter rygter om, at regeringen i Djibouti indgår kontrakter med selskaber med henblik på drift og etablering af andre havnefaciliteter i Djibouti.

Det ville være i strid med DP Worlds og Doraleh Container Terminals (DCT) eksklusive rettigheder, og DP World understregede i samme forbindelse, at alle juridiske midler vil blive taget i brug, hvis disse rettigheder bliver overtrådt.

En af de spillere, der eftersigende kan være på vej ind i Djiboutis havnesektor, er det franske containerrederi og havneselskab CMA CGM.

Rederiet er angiveligt i forhandlinger med landets regering om at åbne og drive en ny containerterminal i landet.

Den nye terminal har en værdi af 660 mio. dollars og vil få navnet Doraleh International Container Terminal. Den kan håndtere 2,40 mio. teu. 15 pct. af projektet skal finansieres af Djibouti Ports and Free Zone Authority (DPFZA), mens resten af beløbet skal rejses via institutionelle investorer og banker, skrev Alphaliner.

