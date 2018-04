Danske Havne har fået ny bestyrelse

En ny bestyrelse er sat hos brancheorganisationen for erhvervshavne Danske Havne, der tirsdag holdt generalforsamling. Her blev den fungerende formand Ole Ingrisch, der er direktør for Esbjerg Havn, genvalgt som formand for yderligere to år.

Thomas Elm Kampmann har siden starten af året været en del af Danske Havnes bestyrelse og er blevet valgt som næstformand. Kampmann er direktør for Køge Havn og Skandinavisk Transport Center. I alt består den nye bestyrelse af 12 medlemmer og tre suppleanter.

Formand: Ole Ingrisch – havnedirektør, Esbjerg Havn

Barbara Scheel Agersnap – adm. direktør, Copenhagen Malmö Port AB

Jakob Flyvbjerg – havnedirektør, Aarhus Havn

Claus Holstein – adm. direktør, Aalborg Havn & Logistik

Carsten Aa – adm. direktør, Lindø port of Odense

Iver Enevoldsen – Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune

Thomas Elm Kampmann – direktør, Skandinavisk Transport Center og Køge Havn

Henrik Thykjær – havnedirektør, Aabenraa Havn

Bent Hansen – bestyrelsesformand, Grenaa Havn A/S

Jens Peder Hedevang, Skive Kommune

Poul A. Larsen, Bestyrelsesmedlem Klintholm Havn

