Antwerpen vil drage fordel af Brexit

Når Brexit indtræffer for fuld kraft næste år, kan det ramme især den store belgiske havn Antwerpen, der ligger strategisk godt placeret i forhold til handel med Storbritannien.

Havnen har allerede mærket effekterne af Brexit i form af et fald på fem pct. i handelsmængderne mellem havnen og Storbritannien, skriver Bloomberg.

Derfor prøver havnen nu at undgå, at den bliver en flaskehals i handlen mellem kontinentet og Storbritannien, og havnen har blandt andet derfor ansat flere folk fra Storbritannien for at kunne lave bedre forhandlinger og samarbejde mellem parterne.

"Vi har undersøgt sagen og talt med selskaber til højre og venstre og fundet ud af, at usikkerheden om Brexit er et stort emne," siger Luc Arnout, der er International Relations and Networks director til Bloomberg.

Han tilføjer, at de forskellige samtaler har "givet os den ide, at Brexit kunne blive en mulighed så vel som en fare."

Tidligere på året udtrykte direktør for Rotterdam Havn, der er storkonkurrent til Antwerpen og Europas største havn, at han "forbereder sig på det værste" i forbindelse med Brexit.

Blandt andet derfor er man i Rotterdam Havn i gang med at ansætte 100 nye toldere og inspektører.

