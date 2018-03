Verdens største terminalselskab venter moderat vækst i 2018

Verdens største terminalselskab Hutchison Port Holdings håndterede 84,7 mio. tyvefodscontainere i løbet af 2017, hvilket var en stigning på fire pct. sammenlignet med 2016.

Det Hongkong-baserede selskab fik en omsætning på 34,1 mia. hongkong dollars i 2017 mod 32,1 mia. hongkong dollars i 2016.

Resultatet af den primære drift (ebita) steg ni pct. fra 7,6 mia. hongkong dollars til 12,6 mia. dollars. I alt opererer selskabet 287 havneanløb, og der var god udvikling i flere havne i Kina, Hongkong, Barcelona, Pakistan og Panama, skriver selskabet i regnskabet for hele gruppen, der også driver energivirksomhed, telekommunikation og meget andet.

Omvendt var der lavere vækst i Klang, Jakarta og flere andre havne.

"Divisionen vil fortsætte med at tage initiativer, der kan mindske omkostningerne og styrke strategiske alliancer med kunder for at maksimere profit fra en moderat vækst i den globale handel i 2018," skriver selskabet.

Af meddelelsen fremgår det desuden, at grundlægger og nuværende bestyrelsesformand Li Ka-shing træder tilbage for at gå på pension ved den kommende generalforsamling for hele gruppen CK Hutchison Holdings.

Li Ka-shing stiftede gruppen tilbage i 1950. Hans tætte samarbejdspartner gennem 33 år Victor Li vil overtage som bestyrelseformand og som direktør for gruppen.

