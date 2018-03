Præsident forsvarer overtagelse af afrikansk nøglehavn

Præsidenten i Djibouti forsikrer i en meddelelse kunder i landets strategisk vigtige containerhavn Doraleh Container Terminal ud til Det Røde Hav, at havnen fortsat vil blive drevet efter de højeste standarder. Det skriver flere medier, heriblandt Journal of Commerce.

Meddelelsen fra præsidentens kontor kommer efter, at regeringen i februar pludselig afbrød samarbejdet med det globale havneselskab DP World, der drev havnen i en langvarig koncessionsaftale med regeringen.

"Under en ny ledelse vil Doraleh Container Terminal igen blive den ledende havn i regionen omkring Det Røde Hav med en kapacitet på 1,6 mio. teu om året," hedder det i meddelelsen.

Ifølge præsident Ismail Omar Guelleh er overtagelsen af havnen et udtryk for, at landet vil beskytte sine suveræne rettigheder, men DP World mener, at overtagelsen er ulovlig.

DP World har siden 2006 drevet terminalen, som er den største kilde til omsætning for landet, og den har siden har givet overskud hvert år, skriver det arabiske havneselskab.

"Den ulovlige kontrol med terminalen er en kulmination på regeringens kampagne for at tvinge DP World til at genforhandle betingelserne for konsessionen," oplyste DP World i februar.

Samtidig har havneselskabet den 20. februar i år indledt en voldgift i London for at beskytte sine rettigheder og sikre kompensation ved brud på kontrakten og ikke mindst risikoen for at miste terminalen.

Havnen i Djibouti indgik i sidste uge en aftale med det Singapore-baserede Pacific International Lines (PIL), der ifølge parterne vil forøge fragtmængderne med 33 pct. i havnen.

DP World har siden indgået en aftale med nabolandet Etiopien, der overtager en ejerandel i DP Worlds havn i Berbera i Somaliland, oplyste DP World i en meddelelse for nylig.

