Esbjerg Havn dropper omstridt lejestigning efter kritik

I et brev til sine lejere meddeler Esbjerg Havn, at den nu dropper den af mange virksomheder kritiserede stigning af areallejen.

Dermed afblæses i første omgang striden mellem havnen og række store virksomheder, skriver Jyske Vestkysten.

Esbjerg Havn udsendte kort før jul en varsling om forhøjelse af areallejen til virksomhederne på havnen. Men en gruppe af de store havnevirksomheder som IAT, Blue Water Shipping, Niels Winther & Co og Claus Sørensen meddelte dengang, at de ikke ville acceptere lejestigning og bad havnen trække den varslede stigning på 1,4 procent tilbage.

Siden har der været holdt et møde mellem parterne og en ny havnebestyrelse har forleden på et ekstraordinært møde drøftet sagen med det resultat, at Esbjerg Havn nu annullerer den varslede lejestigning, skriver Jyske Vestkysten.

Havnens store virksomheder og medlemmerne af Areallejerforeningen har i deres kritik påpeget, at det er urimeligt, at Esbjerg Havn på trods af et overskud på 79,6 mio. kroner i 2016 ville pålægge virksomhederne en lejestigning.

"Esbjerg Havns bestyrelse har drøftet sagen og har besluttet, at Esbjerg Havn helt ekstraordinært for 2018 vil kompensere alle havnens nuværende lejere med beløb, som modsvarer den udmeldte lejestigning. Beløbet vil blive udbetalt til kunderne ultimo 2018, når alle lejekontrakter og lejeperioder er kendte," hedder det i brevet fra Esbjerg Havn.

