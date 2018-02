Medie: Svensk regering vil løse havnekonflikt med lovindgreb

Den langstrakte konflikt mellem APM Terminals og en gruppe af havnearbejdere i Gøteborg ser nu til at få konsekvenser for det svenske arbjedsmarked.

Ifølge Sveriges Radio arbejder den svenske regering på et lovforslag, som begrænser strejkeretten for en fagforening, hvis arbejdsgiveren allerede har indgået en kollektivaftale med et andet forbund.

Lovforslaget er en direkte konsekvens af striden i Gøteborg Havn. Her har havnearbejderne flere gange blokeret containertrafikken, mens APM Terminals har svaret igen med lockout. De to parter strides om en bred vifte af uenigheder, hvoraf flere er af principiel karakter.

APM Terminals har allerede en kollektivaftale med fagforbundet Transport, mens de utilfredse havnearbejdere, som udgør 80-85 pct. af havnens arbejdsstyrke, er organiseret i Hamn4an.

Det er en konflikt, som har varet alt for længe, og vi må tage fat i den og gøre noget" Stefan Löfven, statsminister, Sverige

Konflikten har ført til massive forstyrrelser i den vigtige Gøteborg Havn, som mistede 19 pct. af volumen i 2017. Derfor har den socialdemokratiske regering flere gange truet med at gribe ind.

Ifølge Sveriges Radio skete det senest i weekenden på en socialdemokratisk konference.

"Det er en konflikt, som har varet alt for længe, og vi må tage fat i den og gøre noget, men det kommer ikke til at indebære nogen forringet strejkeret for lønmodtagere, ingen generel forringelse," sagde statsminister Stefan Löfven.

Sveriges Radio skriver, at det nye lovindgreb blandt andet betyder, at en fagforenings medlemmer kun kan strejke for at opnå en kollektivaftale, hvis den fagforening, som allerede har en aftale med arbejdsgiveren, siger god for det.

Det vil sige, at i det givne tilfælde skulle fagforbundet Transport, som har en kollektivaftale med APM Terminals, acceptere, at Hamn4an strejker eller indfører andre aktioner mod havneselskabet.

