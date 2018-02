Vækst på 14 pct. i containergods i Aarhus

Aarhus Havn realiserede i 2017 en vækst i omsætningen af containere på 14,1 pct. i forhold til året før. Det bidrog stærkt til en samlet stigning i godsomsætningen på 4,9 pct., når alle havnens forretningsområder lægges sammen, skriver Aarhus Havn i en meddelelse tirsdag.

Til sammenligning realiserede Europas største containerhavn i Rotterdam Havn en stigning på 12,3 pct. i containergodset og 1,3 pct. på den samlede godsomsætning.

"Uden at kende til tallene for alle Europas havne, er jeg sikker på, at vi ligger til den pæne side sammen med Rotterdam Havn, hvorfor vi også tillader os at sammenligne. Isoleret set er vores resultat mere end tilfredsstillende, når det gælder omsætningen af containere, og en samlet vækst på ca. 5 pct. er pænt i det nuværende marked," siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Et enkelt containeranløb i Aarhus i løbet af 2017 var større end normalt på grund af en arbejdskonflikt i en svensk havn, men dette anløb påvirker kun containervæksten med ca. en pct.

Aarhus Havns samlede vækst på 4,9 pct. indeholder foruden containermængderne også en fremngang i bulk på ca. otte pct., mens omsætningen af flydende gods trækker ned med ca. 15 pct. i det samlede godsregnskab.

