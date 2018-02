Østersøens terminaler til megaskibe voksede i 2017

DCT Gdansk voksede i 2017 med 24 pct.

Containerterminalen i den polske havn er den eneste i Østersøen, der kan modtage de kæmpestore containerskibe, og det igen et plus i terminalen, der i 2017 sammenlagt håndterede 1,6 mio. teu.

I 2017 åbnede DCT Gdansk en ny terminal, og det øgede kapaciteten til det dobbelte på containermodtagelsen, så terminalerne sammenlagt kan modtage omkring 3 mio. teu.

"Det understøttede den forstætte vækst i vores forhold med 2M-alliancen og i maj så ankomsten af Ocean Alliance. At de to største alliancer anløber direkte med de største skibe i deres flåde er en virkelig bekræftelse af visionen om at bygge DCT Gdansk," siger Cameron Thorpe, der er CEO for DCT Gdansk i en meddelelse.

DCT Gdansk åbnede i 2007, og i 2008 blev Maersk Line kunde hos terminalselskabet.

