Medie: APM Terminals klar til at sælge andele af havne

APM Terminals har sat et salgsskilt på en række havne og vil på den måde sikre sig "en god milliard kroner," skriver Berlingske Business.

Præcist hvilke havne, der er tale om, har det ikke været muligt for avisen at finde frem til.

Men eftersom flere danske investeringsbanker har været involveret i opgaven, tyder det ifølge Berlingske på, at frasalgene omhandler havne i Nordeuropa.

"De vil sælge andele af nogle af de havne. Det handler om at frigøre nogle midler, og de går efter at få en god milliard kroner i kassen på det," siger en kilde med kendskab til planerne til avisen.

Pressetalsmand for APM Terminals, Tom Boyd, har ikke ønsket at udtale sig om planerne over for Berlingske.

Har luftet salgsplaner

Morten Engelstoft, CEO for APM Terminals, har tidligere sagt til ShippingWatch, at selskabet vil overveje frasalg af havne og terminaler, der ikke leverer sorte tal, og hvor der ikke er nogen umiddelbar udsigt til et positivt turn-around.

Det blev tilfældet med belgiske Zeebrügge, hvor APM Terminals havde en majoritetsandel, men valgte at sælge til Cosco Shipping.

Kernehavne som Rotterdam og Algeciras, der er en del af rygraden i søsterselskabet Maersk Lines netværk, var dog ikke på tale som mulige salgsemner, lød det fra Engelstoft.

"Men man vil se os have en mere proaktiv porteføljeforvaltning. Nogle af aktiverne genererer ikke overskud, som kunne betyde, at de skal sælges fra. Hverken omverden eller voluminerne udvikler sig, som vi havde regnet med, og vi laver et overskud, der kun er halvt så stort, som det plejer at være," sagde Morten Engelstoft på det tidspunkt til ShippingWatch.

APM Terminals, der opererer i 76 havne verden over, er sammen med Maersk Line blevet udpeget som helt centrale virksomheder i det nye Maersk ovenpå opsplitningen af henholdvis en transport- og logistikdivision og en energidivision.

