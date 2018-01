Kinesiske investorer ejer 10 pct. af Europas havne

De europæiske havne er i stigende grad blevet kinesiske.

I hvert fald ejer kinesiske investorer i form af primært store, statsejede kinesiske selskaber 10 pct. af den samlede europæiske havnevolumen for containersegmentet. Det betyder, at mere end 10 mio. teu i Europa årligt bliver håndteret i terminaler med kinesiske ejere, mens det for bare ti år siden var langt under to mio. teu.

Det kinesiske indtog i de europæiske havne fremgår af en opgørelse fra OECD lavet på baggrund af data fra Drewry, som OECD har sendt til ShippingWatch.

I alt er kinesiske investorer repræsenteret i 13 europæiske havne.

De massive investeringer i europæisk infrastruktur er et led i det kinesiske kæmpesatsning fra regeringens side om at skabe en bedre forbindelse mellem Europa og Kina under "One Belt, One Road"-mottoet.

