Cosco Shipping har nu fuld kontrol med belgisk nøglehavn

Torm-topchef Jacob Meldgaard forventer, at den nye kapital, der er blevet rejst til rederiet kan bruges til alle muligheder for opkøb i produkttank. Foreløbigt er kapitaltiførslen tilstrækkelig: "Til det, vi har planlagt nu og her, er det her, hvad vi har brug for," lyder det fra Meldgaard.