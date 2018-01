Antwerpen Havn slår rekord for femte år i træk

Antwerpen Havn har for femte år i træk slået sin egen rekord i væksten i fragtmængderne.

Havnen, der er en af de absolut største i Europa, har sammenlagt i 2017 håndteret 223,6 mio. ton gods, hvilket var en stigning på 4,4 pct. i forhold til 2016.

"I 2018 vil vi forsøge at vokse yderligere ud fra momentum i år. Det betyder, at vi vil bruge hele verden som skala for vores beslutninger med maksimale faciliteringsmuligheder for vores kunder som grundlag," siger CEO for Antwerpen Port Authority, Jacqques Vandermeiren, i en meddelelse.

Havnen har haft vækst i alle lasttyper på nær tørlast:

container volumen voksede med 4,1 pct. til 10,4 mio. teu

voluminerne i flydende bulk voksede med 5,7 pct. til 73,1 mio. ton

breakbulk laster voksede med 4,8 pct.t il 10,3 mio. ton

roro-segmentet voksede med 10,5 pct. til 5,1 mio. ton

konventionel tørlast som kullaster dalede med 3,7 pct. til 12,2 mio. ton

