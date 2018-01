Minister klar til lovændring i sag om Gøteborgs havnekonflikt

Arbejdsmarkedsminister Ylva Johansson er klar til at gå ændringer af loven for at sikre, at konflikten i Gøteborg Havn ophører.

Den socialdemokratiske minister satte i foråret sidste år en udredning af den svenske model for arbejdsmarkedet i gang, fordi konflikten ikke er i stand til at blive løst inden for rammerne af den.

"Den svenske model fungerer ikke, som det var tænkt i det her tilfælde, og det er derfor, jeg er klar til at gå så langt som til lovgivningen i et ærinde, som for os socialdemokrater naturligvis er meget følsomt," siger ministeren til tv-stationen SVT Väst ifølge Sjöfartstidningen.

Medlem af ledelsen af Hamnarbetarförbundet Erik Helgeson er kritisk over for ministerens udmelding ifølge tv-stationen.

Udredningen af den svenske model skal være færdiggjort senest d. 31. maj i år.

Konflikten mellem havnearbejderne og ledelsen i APM Terminals i Gøteborg Havn strammede helt til i 2017, hvor flere strejker og blokader blev gennemført. APM Terminals valgte desuden at gennemføre en fyringsrunde blandt havnearbejderne.

Konflikten har haft stor økonomisk betydning ikke bare for APM Terminals i Gøteborg, men for hele havnen, da flere store kunder har valgt at droppe at lægge til i havnen på grund af jævnlige problemer og usikkerheder med havnedriften.

