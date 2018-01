Verdens største tørlasthavn sætter godsrekord i 2017

Fragtmængderne på tørlasthavnen Port Hedland steg til et rekordniveau i 2017.

Havnen, der anses for at være verdens største eksportterminal af tørlastvarer, fragtede sidste år 497 mio. ton ud af landet – en stigning på 18 tons i forhold til 2017, skriver Bloomberg.

Alene i december slog mængderne månedlig rekord på havnen, hvor der med en stigning på 5 pct. blev eksporteret 46,1 mio. ton. Her står især fragt af gods til Kina for en stor andel med 39,1 mio. ton, hvilket også var et rekordniveau.

Port Hedland er den primære indgang til Pilbara, der er centrum for landets store jernmalmindustri. Havnen servicerer selskaber som BHP Billiton, Fortescue Metals Group og Roy Hill Holdings.

Mens mængderne af tørlastgods har været stigende, viser flere analyser, at råvarepriserne ikke er vedvarende og kan falde, skriver Bloomberg. Mandag lød det eksempelvis fra den australske regering, at priserne frem til 2019 kan falde tilbage til under 50 dollars pr. ton, idet såvel australske og brasilianske mineselskaber har produceret mere jernmalm.

