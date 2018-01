Shanghais containerhavn slog rekord sidste år

Port of Shanghai cementerede sin position som verdens ubetinget mest travle containerhavn i 2017.

Ifølge analysehuset Alphaliner blev den kinesiske havn den første nogensinde til at håndtere containere med en samlet volumen på over 40 mio. teu.

I alt nåede havnen i Shanghai op på 40,2 mio. teu i det forgangne år. Det er fremgang på 8,3 pct. i forhold til 2016. Det svarer samtidig til, at havnen dagligt håndterer 100.000 teu.

De mange containere, som flød igennem Port of Shanghai, betyder, at den med Alphaliners ord nu er i "en liga for sig selv".

Den næstmest travle havn ligger i Singapore, hvor volumen lød på 33,7 mio. teu.

Kinesisk havn rammer en milliard tons gods

Hongkong på vippen som verdens femtestørste havne

Asiens havne giver afskiberne flest muligheder