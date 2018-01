Norsk rederichef: Bølge af refinansieringer vil fortsætte i offshore

Der er lysglimt at spore for offshore-industrien, men rederierne er fortsat hårdt mærket af årelang indtjeningskrise, siger den nu forhenværende rederichef for Norges Rederiforbund Sturla Henriksen i et interview med ShippingWatch.