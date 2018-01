Rederi kan få millionbøde for brud på udlændingeloven

Tankrederiet Sirius Shipping er sigtet for at have brugt udenlandske sømænd uden arbejdstilladelse på fire danskflagede tankskibe og risikerer nu en millionbøde. Rederiet mener, at sagen er principiel, og vil have den prøvet ved EU-Domstolen.