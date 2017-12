To rederier kan ryste containermarkedet i 2018

2017 blev året, hvor containerederne for alvor aflyste de mange priskrige, der har raset de seneste år. Samtidig vendte profitabiliteten tilbage. Men især to rederier kan ryste stabiliteten i 2018, forudser analytiker Lars Jensen, Seaintelligence Consulting, over for ShippingWatch.