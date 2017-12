Hemmingsen er halvvejs med sin bundne opgave

Efter salget af Maersk Oil og Maersk Tankers i 2017 skal Maersk-gruppens mangeårige frontfigur og nu topchef for energidivisionen Claus V. Hemmingsen finde en løsning for Maersk Drilling og Maersk Supply Service. Det bliver ikke lige let, erkender han.