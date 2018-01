Topchef forudser svært år for Hyundai Heavy Industries

Der venter et svært år forude for den sydkoreanske værftsgruppe Hyundai Heavy Industries.

I en nytårstale til sine ansatte advarede værftets topchef, Kang Hwan-goo, sine ansatte om, at 2018 vil byde på vanskeligheder.

I år kan vi stå over for en alvorlig situation, som aldrig tidligere har stået i" Kang Hwan-goo, CEO, Hyundai Heavy Industries

"I år kan vi stå over for en alvorlig situation, som vi aldrig tidligere har stået i," sagde den sydkoreanske CEO og formand ifølge nyhedsbureauet Yonhap News

Det er især en forsvindende ordrebog og stilstand i bygningen af nye offshoreplatforme, som skaber panderynker i Hyundai Heavy Industries.

De svage fremtidsudsigter får værftet til at sætte et konservativt mål for nye ordrer i 2018 på 7,5 mia. dollars - det samme som i 2017.

Markedskilder i Sydkorea har tidligere spået, at Hyundai Heavy Industries gik efter at lande ordrer for 13,2 mia. dollars, men målet er altså endt langt lavere end det.

Præsident bakker op

Et andet af Sydkoreas værfter Samsung Heavy Industries har også offentliggjort mål for i år. Værftet forventer at vinde ordrer for 7,2 mio. dollars, hvilket er en anelse højere end i 2017.

De sydkoreanske værfter, som udgør en vigtig del af landets økonomi, har været igennem en svær periode de seneste år og har flere gange fået hjælp fra regeringen.

I en tale på Samsungs værft i Geoje onsdag lovede præsident Moon Jae-in, at regeringen fortsat står bag værfterne, skriver Yonhap.

