Sydkoreas værfter spår flere nye ordrer i 2018

Sydkoreas tre største værfter – Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) – opjusterer deres ordremål for 2018 markant på baggrund af forventede positive udviklinger indenfor shipping og offshore.

Hyundai Heavy går ifølge kilder i markedet efter at vinde nye ordrer for i alt 13,2 mia. dollars, svarende til omkring 81,7 mia. kr., i 2018, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap. Det vil være en stigning på hele 76 pct. i forhold til 7,5 mia. dollars i 2017.

"Forretningsvilkårene forbedres på baggrund af et opsving i den globale økonomi og stabile oliepriser," siger en kilde til Yonhap.

Samsung Heavy er også væsentligt mere optimistisk omkring udsigterne for det kommende år, hvor gruppen forventer at sikre sig nye ordrer for 7,7 mia. dollars, en stigning på 18 pct. fra 6,5 mia. dollars sidste år.

Endelig venter DSME at føje ordrer for mere end fem mia. dollars til sin portefølje i forhold til ordrer for to mia. dollars i 2017.

