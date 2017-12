Statoil har budt på hollandsk havmølleprojekt uden statsstøtte

Det norske energiselskab Statoil har budt ind på et hollandsk havmølleprojekt, som er det første af sin slags uden statsstøtte.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet torsdag.

"Et vigtigt element i vores ansøgning er at udnytte fremtidssikret drift og vedligeholdelseskoncepter der passer til den hollandske kyst. Vi vil bygge på vores omfattende erfaring med offshore projekter og vores mere end 40 år som en af de største energileverandører i Europa. Vi tror på har et robust og effektivt projektforslag, der kan udgøre basen for vores ansøgning," siger Irene Rummelhoff, vice-direktør for New Energy Solutions hos Statoil.

I sidste uge meldte Vattenfall, at det også havde tænkt sig at byde.

Auktionen startede 15. december og lukkede torsdag. Hvis der ikke kommer bud, som kvalificerer sig til at vinde, vil der blive afholdt en ny, hvor der vil være mulighed for at få offentlig støtte.

Auktionen går på to vindparker i den hollandske del af Nordsøen med en samlet kapacitet på omkring 700 megawatt (MW), der skal være opført i 2022.

Ørsted vandt tidligere i år en tysk auktion på tre havmølleparker, hvor to af dem var uden offentlig støtte, hvilket blev betegnet som historisk, da havvindmølleparker altid er blevet finansieret med tilskud.

Modsat den hollandske auktion var der dog mulighed for offentlig støtte til projekterne, men her valgte Ørsted altså at byde ind med nulbud.

Kendt analytiker skifter olie ud med grøn energi

Minister er klar til at bygge endnu flere havvindparker

Norsk shipping skal erobre 10 pct af global havvind inden 2030