Kinas finansiering af skibe stiger eksplosivt

Kina har i år pumpet 20 mia. dollars ind i skibsfinansiering eller 33 pct. mere, end kinesiske banker udlånte året før. Det skriver Wall Street Journal på baggrund af tal fra leasingsselskabet under Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).

Det er mere eller mindre umuligt at rejse større mængder af kapital i europæiske banker. Søren Skou, CEO, Maersk

Tallet på 20 mia. dollars omfatter alene leasingaftaler. Fire kinesiske banker anslås at sidde på en fjerdedel af Kinas samlede udlån på omkring 200 mia. dollars ifølge Marine Money, skriver Wall Street Journal. Det er udover Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) også China Minsheng Banking Corp., Bank of Communications og China Merchants Bank.

Kinas voksende indtog i skibsfinansiering, efter at en lang række vesteuropæiske og især tyske banker trækker sig, sker parallelt med landets strategiske beslutning om at kontrollere en større del af den samlede søfragt ind og ud af Kina.

"De traditionelle udlånere er enten væk eller har drastisk reduceret deres eksponering. Det er mere eller mindre umuligt at rejse større mængder af kapital i europæiske banker, så andre er ligesom kineserne indtrådt i stort omfang," siger Maersks CEO Søren Skou til Wall Street Journal.

Direktør i ICBC, Bill Guo, siger ifølge det amerikanske finansmedie, at banken bl.a. arbejder med ansete virksomheder som Maersk og verdens henholdvis anden og tredje største containerrederi, MSC og CMA CGM, hvor risikoen for misligholdelse af lån er lav.

Hvordan kinesiske leasingselskaber vil håndtere en ny nedtur i global skibsfinansiering i takt med landets massive vækst i udlånene synes at være det store spørgsmål ifølge Marine Moneys øverste chef Matthew McCleery.

Lige nu lyder forventningen i Kina, at udlånsvæksten vil fortsætte, og hvis det går galt kan skibene blive overtaget af kinesiske operatører eller ophugge i stor stil med økonomisk støtte fra Kinas regering.

"Kina kontrollerer op mod 40 pct. af den globale værftskapacitet, og det er også en målestok for, hvor landet ønsker at være i skibsfinansiering," siger Arlie Sterling i det Boston-baserede konsulenthus Marsoft, der arbejder med kinesiske udlånere, til Wall Street Journal.

