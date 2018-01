Naturgas-leverandør ser flere LNG-nybestillinger

Lidt mere end hver tiende skib, der blev bestilt sidste år, sejler på naturgas (LNG) ifølge serviceleverandøren af naturgas Titan LNG.

I 2017 var omkring 11 pct. af alle nybygningsordrerne LNG-drevne skibe ifølge selskabet, som forventer, at trenden vil fortsætte i 2018.

Mens selskabet oplever, at ordrebogen vokser "betydeligt," ser man samtidig, at infrastrukturen for LNG bunkering modnes, mens prissætningen af LNG er blevet strukturelt konkurrencedygtigt med gasolie (MGO).

Kilde: Titan LNG

Mere skepsis hos MAN Diesel & Turbo

Selvom der ifølge Titan LNG er gang i LNG-ordrebogen, så er det dog ikke alle steder i markedet, at man ser ligeså positivt på trenden.

Hos MAN Diesel & Turbo lød det i et interview med ShippingWatch tidligere tirsdag, at markedet endnu ikke har udviklet sig, som virksomheden havde håbet, selvom selskabet dog fornemmer en stigende interesse.

"Markedet har udviklet sig for langsomt, men jeg tror, vi er på vej. Vores fremskrivninger siger, at langt størstedelen af motorer i 2020 vil blive drevet af alternative brændstoffer. Teknologien er til stede i dag," lød det fra Wayne Jones, CSO og medlem af executive board, til ShippingWatch.

Sidste år var eksempelvis CMA CGM aktive med en ordrer på nye megaskibe, som skal sejle på LNG. Yderligere er nogle nøglehavne begyndt at satse på LNG infrastruktur, men det er stadig for få til, at man ifølge MAN Diesel & Turbo kan tale om det store ryk.

Titan LNG's forretning er blandt andet baseret på projektplanlægning og levering af LNG-løsninger til de maritime markeder i Nordvesteuropa.

