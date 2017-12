Danske Rederier forventer stigende eksportmængder i 2018

Dansk skibsfart kommer til at håndtere en større eksportmængde i 2018, vurderer Danske Rederier på baggrund af en undersøgelse, som brancheforeningen har foretaget.

Rederierne har også tilpasset sig de seneste års marked, så de er godt rustet til fremtiden, Jakob K. Clasen, direktør for erhvervspolitik og analyse, Danske Rederier

Her svarer 22 af de 26 "topchefer" – som repræsenterer knap fire femtedele af den danskflagede flåde – at de forventer øget vækst i omsætningen i det kommende år. Ifølge Danske Rederier viser rundspørgen, at rederierne ser positivt på eksportmarkederne i 2018.

"To tredjedele af rederiernes eksport går til lande udenfor EU. Vi er derfor meget afhængige af udviklingen i verdenshandelen, som glædeligvis har pil opad for tiden. Det har klart haft en betydning for, hvordan rederierne ser på de kommende 12 måneder. Rederierne har også tilpasset sig de seneste års marked, så de er godt rustet til fremtiden, men der er stadig et stykke op til de høje eksporttal vi så i 2014," siger Jakob K. Clasen, direktør for erhvervspolitik og analyse, i en meddelelse.

Ifølge en fremskrivning af eksporttallene for fjerde kvartal, som Danske Rederier har foretaget, steg søfartens eksport i år med omkring 20 mia. kr. til ca. 190 mia. kr.

Den forventede stigning sker efter to år med faldende eksport for dansk skibsfart, som ifølge Danske Rederier står for en femtedel af Danmarks samlede eksport.

Rundspørgen, hvor de 22 shipping-chefer har deltaget, er en del af en halvårlig undersøgelse, som gennemføres i regi af Danske Rederiers rederipanel, og svarerne er givet i perioden 2. november til 15. november 2017.

Kilde: Danske Rederier

Maersk-chefer rykker ned på magtliste i shipping

Tørlastraterne red på en kinesisk bølge i år

Råolie er nu det vigtigste produkt i tank