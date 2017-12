Maersk-chefer rykker ned på magtliste i shipping

Mærsks indflydelse i shippingverdenen er på retræte, i hvert fald ifølge avisen Lloyd's List.

I sin årlige opgørelse over shippingbranchens 100 mest magtfulde personligheder opnår Robert Uggla, chef for Mærsk-familiens holdingselskab, en femteplads, men sjettepladsen går til Søren Skou, administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk. De to delte ellers en tredjeplads på sidste års liste.

Toppen af listen domineres af Kina, da landet sætter sig på alle fire øverste placeringer. Allerøverst ligger landets præsident, Xi Jinping, på grund af Kinas store rolle i verdens globalisering - og på grund af landets store statsejede shippingselskaber.

Andenpladsen deles af topcheferne fra netop to af de store statsejede firmaer, Cosco og China Merchants, mens tredje- og fjerdepladsen er reserveret til repræsentanter for finansverdenen: Nr. 4 er Hu Xiaolian, chef for Kinas import-eksport-bank, og femtepladsen deles af Zhao Guicai og Chen Min fra to af landets største erhvervsbanker, ICBC og Bocomm.

På listen optræder yderligere to danskere i form af Hanne B. Sørensen og Esben Poulsson.

Førstnævnte, der har en fortid i Mærsk-gruppen, indtager en delt 58.-plads, da hun i et halvt år var midlertidig topchef for V.Group.

Esben Poulsson sidder som formand for den internationale skibsrederforening, International Chamber of Shipping, og var tidligere en del af ledelsen i Torm. Han er nr. 75 på magtbarometeret.

