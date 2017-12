Norge har givet fire svovlsyndere store bøder

Siden 1. januar 2015 har de norske myndigheder udstedt bøder til fire rederier i størrelsesordenen 200.000 til 400.000 norske kroner.

Bøderne er givet til rederier, der har brudt grænsen for svovlindholdet i brændstof i de såkaldte SECA'er (Sulfur Emission Control Areas) på 0,10 pct., som gælder i Nordeuropa og Nordamerika og trådte i kraft i 2015.

Kommunikationsdirektør Dag Inge Aarhus i det norske Sjøfartsdirektorat kalder over for Sysla bøderne for relativt høje.

"Det skyldes, foruden miljøaspektet ved for højt svovlindhold, at vi ønsker at forhindre, at de, som ikke forholder sig til regelværket, skal få konkurrencefordel ved at bruge mere miljøfarligt brændstof," siger han til Sysla.

Til sammenligning har man i Danmark anmeldt 21 overtrædelser af svovlsnyd i dansk farvand, og der er udstedt bødestraf i tre af sagerne. Et antal som Miljøstyrelsen, der anmelder svovlovertrædelserne, og Danske Rederier finder rimeligt, da det er første gang nogensinde, at man har skullet føre sager inden for det specifikke område.

I Sverige har man i modsætning til Danmark og Norge ikke kontrolleret svovlsynderne siden 1. januar 2015, hvilket der blandt andet fra de svenske redere har været skarp kritik af. Kontrollen bliver indført i løbet af foråret 2018.

"Det er pinligt, at det har taget regeringen tre år at komme med et forslag, efter at reguleringen er trådt i kraft. Vi håber, at de foreslåede sanktioner er robuste nok til at afskrække fra at overtræde reguleringen," sagde Fredrik Larsson, miljøpolitisk medarbejder i Svensk Sjöfart til ShippingWatch tidligere i december.

Et svensk studie offentliggjort i efteråret viste, at hver tiende reder i dansk og svensk farvand ikke overholder svovlkravene.

