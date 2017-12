Her er ugens bedste på ShippingWatch

Ny tankgigant i ovnen

Konsolideringen i tank fortsætter med nyheden om en kommende fusion mellem Euronav og Gener8 Maritime i denne uge.

Euronav og Gener8 Maritime skaber verdens største tankrederi

Kæmpe tankfusion kan udløse ny budkrig

Euronavs topchef nedtoner betydning af tankfusion

Foto: Euronav

Svenskernes svovlkamp

De svenske myndigheder har præsenteret et forslag for at kunne straffe svovlsyndere, der ellers er gået fri de seneste tre år.

Svenskere vil give længe ventede miljøbøder fra foråret

Redere: Straf til svovlsyndere kommer tre år for sent

Status efter tre år med danske svovlkrav: Tre bøder er betalt

Maersks latinamerikanske udfordring

Ifølge en analytiker kan Maersk Line mister en nøglerute med købet af Hamburg Süd. Selv mener rederiet ikke, at man er svækket.

Analytiker: Maersk mister nøglerute efter køb af Hamburg Süd

Foto: MSC

Mens Maersk arbejder med integrationen af Hamburg Süd, meldte Maersk-partner MSC om ombygning af skibe:

MSC vil forlænge 11 skibe på kinesisk værft

Stormæglerens grunde til dansk opkøb

I sidste uge købte den britiske mægler Simpson Spence Young danske Bidsted. CEO forklarer hvorfor.

Bidsteds nye ejer: "Forhåbentlig giver 2+2=5"

Mellemstore mæglere bliver klemt de kommende år

