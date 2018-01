Euronav-fusion kan give besparelser for millioner

Fusionen mellem de to tankrederier Euronav og Gener8 Maritime kan føre til årlige besparelser på op til 40 mio. dollars, vurderer investeringsbanken Morgan Stanley.

I et notat skriver bankens analytikere Fotis Giannakoulis og Max P. Yaras, at den nye tankkæmpe kan se frem til en række synergier, når integrationen af de to selskaber er veloverstået.

Der er især tale om besparelser på gælden, skriver analytikerne. De har regnet sig frem til, at rentebetalingen vil falde med 40 mio. dollars i perioden 2018-2020, hvilket primært skyldes en ventet refinansiering.

Mens gælden vil blive billigere, så står udgifterne til administration også til at falde. Analytikerne forventer, at det sammenlagte selskab vil kunne spare op til 15 mio. dollars alene på at nedlægge dobbeltfunktioner.

De peger på, at pengene vil blive sparet, når administrationen fremover hovedsageligt skal varetages af Euronavs nuværende organisation, mens det ventes, at Gener9 Maritimes hovedkvarter i New York vil blive lukket.

Der er desuden besparelser at hente ved at hjemtage den kommercielle drift af Gener8's skibe. I øjeblikket betaler rederiet for, at skibene bliver drevet i konkurrenten Navig8's poolsamarbejde, men de vil fremover blive drevet af det ny selskab.

Fusionen mellem Euronav og Gener8 Maritime blev meldt ud kort før jul. Handlen skaber verdens største tankrederi med Euronav som hovedejer.

