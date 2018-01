Torm-skibe indberettet for manglende brug af lods

Tre danskflagede skibe fra Torm er i 2017 blevet indberettet til Søfartsstyrelsen for ikke at have overholdt IMO's anbefaling om brug af lods ved sejlads i danske farvande.

I fem tilfælde er skibene Torm Louise, Torm Lily og Torm Kansas blevet indrapporteret til de danske myndigheder, skriver Søfartens Ledere, der har fået aktindsigt i tallene hos Søfartsstyrelsen.

Efter at være blevet gjort opmærksom herpå, har vi naturligvis præciseret vores procedure, så den følger IMO-anbefalingen" Jesper S. Jensen, Head of Technical Division, Torm

IMO anbefaler, at den slags tankskibe bruger lods ved sejlads på strækningen fra Gedser til Skagen, men i fire af tilfældene blev lodsen droppet ved Grenå. Femte gang blev lodsen sat af mellem Klintholm og Sjællands Rev.

Torm havde i de gældende tilfælde ikke tolket IMO's anbefalinger som et krav, siger Jesper S. Jensen, rederiets Head of Technical Division, i en kommentar til ShippingWatch.

"Ved enhver gennemsejling i danske eller andre farvande laver Torm en individuel risikovurdering, hvor vi tager højde for sådanne parametre som vejret, de nautiske forhold, gældende lovgivning samt last og skib," siger han og fortsætter:

"Denne vurdering har også fundet sted i de fem nævnte transitter, hvor vi ikke havde tolket IMO's anbefaling som et krav, og lodsen dermed var blevet sat af da skibet kom ud i Kattegat og ikke ved Skagen. Efter at være blevet gjort opmærksom herpå, har vi naturligvis præciseret vores procedure, så den følger IMO-anbefalingen."

Skibe, der ikke følger IMO's anbefalinger, indberettets til Søfartsstyrelsen, der efterfølgende sender et såkaldt flagstatsbrev til den gældende flagstat. Herfra tager flagstaten normalt fat i rederiet og undersøger sagen.

Færre følger anbefalingerne

Lodsloven blev lempet i 2014 for at få mere konkurrence på det danske lodsmarked, hvilket efter planen skulle give lavere priser på brug af lodser i Danmark og få flere skibe til at bruge danske lodser ved gennemsejling. Men udviklingen er ifølge tal fra Søfartsstyrelsen gået den anden vej.

I 2017 sejlede 3.282 skibe, der er omfattet af IMO-anbefalinger til brug af lods, gennem dansk farvand.

Det er en stigning på 20 pct. i forhold til 2.732 skibe i 2013, men tallene viser, at i samme periode er antallet af skibe, som overholder anbefalingerne på strækningen fra Gedser til Skagen faldet fra 91,3 pct. til 80,7 pct.

Antallet af flagstatsbreve udsendt af Søfartsstyrelsen er således steget med 149 pct. fra 2013 til 2017, skriver Søfartens Ledere.

