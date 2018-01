To tankskibe beslaglagt i Sydkorea

Sydkorea har beslaglagt et Panama-flaget tankskib, der mistænkes for at have leveret olie til det sanktionsramte Nordkorea. Det er det andet skib, sydkoreanske myndigheder har beslaglagt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sydkorea og USA har de seneste dage oplyst, at der i en lang række tilfælde finder leveringer af olieprodukter sted på åbent hav i strid med FN's sanktioner mod Nordkorea, og at olien bl.a. leveres af kinesiske skibe. Det sidste har myndighederne i Kina afvist.

Beslaglæggelsen af det Panama-flagede tankskib Koti fandt sted for nylig. Besætningsmedlemmerne er ifølge oplysningerne primært fra Kina og Myanmar.

