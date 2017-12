Shipping- og olieaktie havde nogle af årets dårligste afkast på børsen

2017 viste sig at blive et svært år for Nordic Shipholding og Atlantic Petroleum, og årets gang afspejler sig i selskabernes aktiekurser, hvor afkastene har været blandt de dårligste på den danske fondsbørs i år.

Mens Nordic Shipholdings aktie i løbet af 2017 har givet et negativt afkast på 28,3 pct., så er Atlantic Petroleum-aktien faldet med 32,2 pct., viser et udtræk fra Bloombergs terminal, som FinansWatch - søstermedie til ShippingWatch - har foretaget.

Et svagt tankmarked fik Nordic Shipholding, der ejer seks produkttankskibe, til at nedjustere sine forventninger for hele 2017 ved to lejligheder.

Senest blev forventningerne ved regnskabet for tredje kvartal skruet ned til et EBITDA-resultat i størrelsesordenen 5-8 mio. dollars, mens den tidligere forventning var et resultat på 6-9 mio. dollar.

Hos det færøske olieselskab Atlantic Petroleum viste det seneste regnskab for tredje kvartal en negativ egenkapital på 90,2 mio. kr., mens bundlinjen i de første tre kvartaler udgjorde et minus på 9,6 mio. kr.

Selskabet, der i løbet af året fik ny midlertidig direktør i Graeme Fawcett, fastholdt dog sine forventninger om plus i år, idet at selskabet i november modtog 17,4 mio. kr. af de norske myndigheder i skatterefusion.

Overordnet set steg Fondsbørsens totalindeks ifølge FinansWatch' udtræk fra Bloomberg med 18,6 pct., inkl. udbytter i år. Totalafkastet er baseret på kursstigning plus geninvesterede udbytter.

Nordic Shipholding og Atlantic Petroleum rangerer henholdsvis som femte- og fjerdesidst på listen over afkast i år. Dårligst præsterende aktie er selskabet Onxeo med et negativt afkast på 57,3 pct.

