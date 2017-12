Medie: Irans tankrederi indgår over 200 charter-aftaler på to år

Det statsejede, iranske tankrederi NITC har over de sidste to år indgået over 200 charteraftaler, siger rederiets CEO Sirous Kianersi ifølge den iranske avis Financial Tribune.

Efter de internationale sanktioner mod landet blev løftet i januar 2016, har tankrederiet indtil slutningen af november måned indgået i alt 215 leasingaftaler, som blandt andet er indgået med olieselskaberne Total og Shell.

NITC, der opererer en af verdens største tankflåder på omkring 70 fartøjer, har dog ikke offentliggjort værdien af aftalerne for rederiet.

"De mest lukrative charteraftaler tilhører VLCC'ere med kapacitet til at transportere op til 320.000 tons af produkter, efterfulgt af mindre typer skibe, inklusive suezmax og aframax," lyder det fra tankrederiets CEO ifølge Financial Tribune.

Ifølge mediet forventer han stigende fragtomkostninger næste år som en konsekvens af strammere miljømæssige krav for skibe som blandt andet ballastvand og udledning af drivhusgasser.

Irans statslige tankrederi sender mere olie mod Europa

Sydkoreansk værft skal bygge ti skibe til Irans handelsflåde

Maersk Oil nærmer sig aftale om stort felt i Iran