Store containerrederier kredser om russisk firma

Russiske Transcontainer kan blive næste opkøbsmål i containerbranchens jagt på vækst.

Transcontainer, der flytter containere via især godstog i Rusland og de omkringliggende lande, er blandt de selskaber, den russiske stat overvejer at sælge aktier i, skriver flere medier, og de to største containerrederier i verden ud over danske Maersk Line meldes blandt de interesserede købere.

MSC, verdens næststørste containertransportør til søs, blev i november meldt som en mulig køber af en aktiepost i Transcontainer sammen med UCL Holding, der ejes af russiske Vladimir Lisin. UCL og MSC ejer i forvejen en del af havnen i Skt. Petersborg sammen.

Nu meldes også CMA CGM, verdens tredjestørste containerrederi, som en mulig bejler. Ifølge avisen Kommersant har CMA CGM's topchef, Rodolphe Saadé, erklæret det franske selskab som en interesseret køber i samspil med russiske Logoper, rapporterer nyhedsbureauet Prime.

Transcontainer havde i 2016 en justeret omsætning på 22 mia. rubler (2,4 mia. kr.) og en driftsmargin, EBITDA, på 32,3 pct.

