Schlumberger køber skiferolie-forretning af schweizere

Det schweizisk-baserede olieserviceselskab Weatherford International har overraskende solgt sine skiferolie-aktiviteter, som blev lukket ned for et år siden, til den amerikanske olieservicegigant Schlumberger.

Oprindeligt var det planlagt og ventet, at Schlumberger og Weatherford skulle lave et joint venture om aktiviteterne. Men fredag før nytår oplyste Weatherford, at man solgte aktiviteterne til Schlumberger for 430 mio. dollar.

Salget i stedet for et joint venture skuffer flere analytikere, og også investorerne kan ikke være helt tilfredse.

Aktierne i Weatherford sætter sig knap 18 pct. til 3,435 dollar, mens Schlumbergers aktier stiger 1,25 pct. til 68,23 dollar.

Schlumberger vil "revolutionere rigmarkedet" med Borr investering

Schlumberger rammer plet i tredje kvartal

Weatherford vil fyre endnu flere tusinder