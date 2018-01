Otte direktører ramt af nye anklager i Petrobras-sag

De brasilianske myndigheder anklager otte tidligere direktører i Petrobras for at have begået korruption, mens det var ansat i ledelsen af det skandaleramte olieselskab.

Det er landets finanstilsyn CVM, som har indgivet en officiel anmeldelse mod direktørerne.

Ifølge Reuters drejer anklagerne sig om uregelmæssigheder i forbindelse med tildelingen af kontrakter til tre boreskibe.

Blandt de otte direktører er to tidligere topchefer. Flere af de anklagede er tidligere dømt i andre sager, som udspringer af den nu tre år lange efterforskning af omfattende korruption i Petrobras, skriver nyhedsbureauet.

De anklagede de to tidligere CEO's, Maria das Graças Foster og José Sérgio Gabrielli. Dertil kommer tidligere CFO, Almir Barbassas samt Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nester Cerveró, Guilherme Estrella og Ildo Sauer, som alle havde ledende stllinger i Petrobras.

