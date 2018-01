Trafigura afviser rolle i ulovligt oliesalg til Nordkorea

Det globale handelshus Trafigura afviser at have været involveret i et ulovligt salg af olie til Nordkorea.

Tirsdag meddelte det sydkoreanske udenrigsministerium, at Trafigura ejede en olielast, som blev leveret til Nordkorea i strid med de internationale sanktioner imod landet.

Lasten blev overført mellem to tankskibe i internationalt farvand i oktober. De sydkoreanske myndigheder har siden tilbageholdt skibet Lighthouse Winmore og efterforsker nu sagen.

Ifølge Bloomberg News mener myndighederne, at Trafigura ejede olielasten. De arbejder desuden på at finde ud af, om handelshuset også stod for at bestille den. Påstande som Trafigura helt og holdent afviser.

I en mail til Bloomberg skriver handelshuset, at det solgte lasten videre til et Hongkong-baseret selskab ved navn Global Commodities.

Selskabet solgte herefter lasten videre til en ukendt køber, inden den blev overført fra tankskibet Lighthouse Winmore til et nordkoreansk skib mellem Kina og den koreanske halvø i oktober.

FN har vedtaget en række sanktioner mod Nordkorea som reaktion på landets forsøg på at udvikle atomvåben. Kort før jul blev der vedtaget endnu sanktion, som begrænser forsyninger af raffinerede olieprodukter til det lukkede land.

