Kæmpebøde til Keppel-værft ny rekord for Singapore-selskab

En bøde på 422 mio. dollars til værfts- og marinegruppen Keppel Offshore & Marine i en omfattende korruptionssag i Brasilien er den største af sin art, der har ramt et selskab med hovedkontor i Singapore.

Sagens omfang får ifølge Business Times i Singapore også et politisk efterspil med en række spørgsmål i parlamentet stillet til landets finansminister Heng Swee Keat.

Ifølge avisen har Keppel Offshore & Marine pålagt 12 tidligere og nuværende medarbejdere en disciplinær bøde på i alt 8,9 mio. dollars som en udløber af sagen. Bl.a. for ikke at have afsløret ulovlighederne med udbetaling af bestikkelse til det nationale brasilianske olieselskab Petrobras.

Korruptionssagen berører Keppels amerikanske selskab, der også har underskrevet forliget med USA's justitsministerium. Keppel har angiveligt fået en rabat på 25 pct. for at samarbejde med anklageren i efterforskningen af sagen, der strækker sig over mange år fra 2001 og frem til 2014.

Korruptionssagen centrerer sig om en person, den tidligere brasilianske agent for Keppel Offshore & Marine, Zwi Skornicki, som i årtier har betalt millioner i korruption for at vinde forskellige ordrer fra blandt andet Petrobras. Men sagen trækker også spor længere op i den tidligere topledelse, hvor et medlem af den juridiske afdeling i selskabet også har erklæret sig skyldig.

Keppel skal betale milliardstor bøde for korruption

Her forsvandt jobbene i shipping og offshore

Singapore-værft ser tegn på bedring i boremarked