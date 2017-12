Banker venter dyrere olie efter nytår - men vending lurer sidst i 2018

Fra at en tønde olie kostede i underkanten af 30 dollar for godt to år siden, er prisen på den sorte råvare siden mere end fordoblet.

Den samme udvikling skal man næppe forvente i 2018, hvis man spørger analytikerne, der generelt set regner med let stigende oliepriser efter nytår.

En af dem, der venter fortsat stigende oliepriser, er råvareanalytiker Thina Margrethe Saltvedt fra Nordea. Hun regner for næste år med en gennemsnitspris på 63 dollar per tønde, hvilket skal holdes op imod de 54 dollar, som det tilsvarende gennemsnit cirka kommer til at lande på i 2017.

Ender oliepriserne med at fortsætte op, som Nordeas analytiker forventer, vil det ifølge hende få flere amerikanske producenter af skiferolie til at starte ny produktion. Det kan få den afledte effekt, at Opec-landene fortsætter med at reducere deres store oliebeholdninger, da dele af nedskæringerne vil blive modvirket af øget skiferproduktion og eksport fra USA.

"Der vil blive øget fokus på det kraftige fald i nye investeringer og ikke mindst nye opdagelser. Vi forventer, at faldet i investeringerne har nået en bund for olieselskaberne i 2017, men at der stadig vil være udfordringer i dele af olieindustrien i 2018. Ikke desto mindre ser olieprisen og udsigterne lysere ud end længe," siger Thina Margrethe Saltvedt.

Vurderingen af, at der stadig vil være udfordringer for olieindustrien, bliver delt af Ole Hansen, som er råvareanalytiker hos Saxo Bank.

Han peger på et par forhold, der kan blive afgørende for olieprisudviklingen i 2018, nu hvor både Opec-landene og Rusland har lovet at begrænse deres olieproduktion.

For det første kan det få stor betydning, hvordan markedet reagerer på højere priser fra de amerikanske skiferproducenter. Og for det andet kommer det også også til at få stor betydning, hvordan den globale økonomi udvikler sig.

"Fornyede geopolitiske risici, som der har været en del af i løbet af anden halvdel af 2017, vil sandsynligvis blive det vigtigste parameter og samtidig være i stand til at forstyrre vores forventning om enten stabile eller lavere priser i løbet af 2018," siger Ole Hansen.

Ventes at dykke efter tredje kvartal

Mens Saxo Banks råvareanalytiker forudser en pris på 60 dollar per tønde olie om et års tid, er der hos kollegaen Jan Bylov, som er Jyske Banks oliestrateg, forventning om en pris på 55 dollar i fjerde kvartal af 2018.

På trods af forventningen om en lavere oliepris mod slutningen af 2018 sammenholdt med i dag, hvor en tønde olie koster i omegnen af 66 dollar, venter Jan Bylov for næste år en gennemsnitspris på 68 dollar. Det er derved 5 dollar højere end buddet fra Nordeas råvareanalytiker og 14 dollar højere end gennemsnittet i 2017.

Årsagen til at Jyske Banks oliestrateg venter en højere gennemsnitspris end kollegaen Thina Margrethe Saltved, hænger sammen med en forventning om stigende oliepriser frem til og med tredje kvartal 2018, hvor oliemarkedet forventes at have ligget i produktionsunderskud. Herefter ventes billedet at vende med produktionsoverskud.

"Det nye Opec, som er ledet af Saudi-Arabien og Rusland, vil søge at styre OECD-lagrene ned mod det femårige gennemsnit via aftalen om produktionsbegrænsninger hen mod ultimo 2018."

"Lavere lagre vil bevirke en stram balance mellem udbud og efterspørgsel, og en stram balance vil samtidig foranledige "backwardation", det vil sige lavere priser på olie med senere leverance."

"Backwardation-forholdet er samtidig en vigtig strategi for det nye Opec for at begrænse de amerikanske skiferolieproducenters muligheder for at foretage risikoafdækning til attraktive fremtidige oliepriser og derigennem mindske væksten i skiferolieproducenternes opstart af yderligere borerigge. Antallet af borerigge er en afgørende faktor for at udvide den amerikanske olieproduktion," siger Jan Bylov.

